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الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

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العرب اليوم - الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
تونس - العرب اليوم

الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

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الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية



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خطفت دوقة كمبريدج كيت ميدلتون ، بإطلالتها الساحرة، الأنظار لدى وصولها إلى مسرح نويل كوارد Noël Coward Theatre إلى جانب الأمير وليام، حيث حضرا عرضا خاصا بعنوان "عزيزي إيفان هانسن"، الذي يقام في إطار مساعدة المؤسسة الملكية الخيرية. تألقت كيت بفستان طويل وبغاية الأناقة من مجموعة Eponine صُمّم خصيصاً لها، وتميّز بقماش التويد الأسود والأزرار المرصعة بالكريستالات، وقد لاءم الفستان قوام ميدلتون، إذ إن قصته الـA line ناسبت خصرها النحيف. وأكملت الإطلالة بحذاء Romy البراق من مجموعة Jimmy Choo والذي يبلغ ثمنه £525 وسبق لها أن نسّقته مع عدد من إطلالاتها الأنيقة في مناسبات مختلفة، كما حملت حقيبة كلاتش من الماركة نفسها ومرصّعة أيضا بالكريستالات ويبلغ ثمنها £675. دوقة كمبريدج من محبي صيحة قماش التويد، فقد سبق أن رأيناها متألقة في مناسبات عدة بإطل...المزيد

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