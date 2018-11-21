الرئيس الموريتاني يعلن عدم ترشحة للإنتخابات القادمة

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه يؤيد ويحترم دستور بلاده، وإنه يستمع لكافة الدعوات؛ حيث هناك البعض الذين يدعون للحد من فترة ولايته الرئاسية، وهناك من يدعون لبقائه في السلطة.

وأضاف الرئيس الموريتاني أنه لن يترشح لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة المقررة في صيف عام 2019؛ لكونه يحترم الدستور، والذي ينص على ولايتين رئاسيتين متتاليتين .

ولفت إلى أنه سيواصل تنفيذ الالتزامات إزاء وطنه، وأنه سيبقى في بلاده، وسيستمر في العمل السياسي، ونوه إلى أنه بمجرد أن يسمح الدستور له بالترشح سيفعل ذلك.

وأضاف رئيس موريتانيا، أنه في حال عدم قدرته للترشح لفترة ولاية ثالثة، يمكنه الترشح بعد ذلك؛ حيث إن الدستور لا يمنعه من ذلك.