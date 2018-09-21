تركيا تأمر باحتجاز 110 عسكريين للاشتباه في صلتهم برجل الدين كولن

قال مكتب كبير مدعي أنقرة إنه أمر باحتجاز 110 عسكريين من سلاح الجو يوم الجمعة للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تقول تركيا إنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 2016.