نجا طاقم طائرة مقاتلة من طراز "سو-30" روسية بعد تحطمها اليوم الثلاثاء في محافظة تفير غرب روسيا، حسبما أوردت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادر عسكرية.