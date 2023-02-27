قوات طالبان تقتل اثنين من أعضاء داعش في كابول

أعلن متحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في وقت متأخر من أمس الأحد، أنه تم قتل اثنين من أعضاء تنظيم داعش خلال مداهمة لمخبأهم في مدينة كابول.

وقال إنه تم إلقاء القبض على شخص آخر خلال العملية التي تمت في الجزء الشمالي من المدينة، مضيفا أن الشرطة صادرت أسلحة وذخيرة خلال المداهمة.

وأضاف أن التنظيم كان يخطط لتنفيذ خطط مدمرة، ولكن تم القضاء عليها خلال عملية عسكرية خاصة.

وقال السكان المحليون في كابول إنهم سمعوا دوي انفجارات وتبادل إطلاق نار لعدة ساعات.

يشار إلى أنه منذ عودة طالبان للسلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، كثفت داعش من هجماتها، حيث تستهدف بصورة أساسية الأقليات الدينية، وأعضاء طالبان بالإضافة إلى مراكز دبلوماسية أجنبية.