قتل شرطي عراقي جراء هجوم لمسلحي تنظيم (داعش) استهدف نقطة امنية في اطراف ناحية يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وأوضح مصدر أمني أن مجموعة من عناصر(داعش) أطلقت النار على نقطة أمنية في قرية "المزاريع" غربي ناحية يثرب، ما أسفر عن مقتل شرطي، فيما لاذ مسلحو التنظيم بالفرار قبل وصول تعزيزات أمنية لمكان الحادث.

وفي سياق آخر، اكدت قيادة العمليات الأمنية المشتركة أن العنصر الاستخباراتي لعب دوراً في حسم عمليات أبطال العراق- نصر السيادة في مرحلتها الثانية ضمن محافظة كركوك بشمال البلاد.

وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم القيادة في تصريح صحفي ان عمليات أبطال العراق في مرحلتها الثانية، اعتمدت على تكتيك مختلف عن العمليات السابقة، موضحا أنه تم الاعتماد على العنصر الاستخباري والأمني وتدقيق المعلومة، مشيراً إلى أن عند مباشرة القوات من أربعة محاور كانت العمليات الاستخباراتية والأمنية مطابقة ما أسهم في تحقيق الهدف المرجو وقتل مسلحي (داعش) في تلك المناطق.

وكانت المرحلة الثانية من عمليات أبطال العراق-نصر السيادة قد انطلقت الأسبوع الماضي عبر خمسة محاور وبتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي وبإشراف قيادة العمليات المشتركة لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك والقضاء على عناصر تنظيم (داعش) فيها.