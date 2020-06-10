بر الصين الرئيسي يسجل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا و5 حالات دون أعراض

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء إن البر الرئيسي الصيني سجل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وخمس حالات دون أعراض.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات المؤكدة الجديدة قادمة من الخارج. وسجل البر الرئيسي في اليوم السابق ثلاث حالات مؤكدة و21 حالة دون أعراض.

وبلغ عدد الإصابات في البر الرئيسي 83046 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

المصدر: رويترز