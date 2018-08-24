مجلس النواب الليبي يُدين الهجوم الإرهابي على بوابة وادي كعام

أدان مجلس النواب الليبي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له بوابة الأمن «وادي كعام»، وراحَ ضحيته عدد من القتلى والجرحى من رجال الأمن، أثناء تأدية واجبهم في حفظ الأمن خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتقدَّم مجلس النواب الليبي، بخالص تعازيه إلى الشعب الليبي، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الله البلاد.