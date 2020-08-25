العاهل الأردني يعرب عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى التقى، صباح اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن وأوضح راضى، فى بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شكر جلالة ملك الأردن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بما تتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمى والشعبى، والحرص على استمرار التشاور بين الجانبين ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، وجاء ذلك على هامش انعقاد القمة العربية الثلاثية

وأفاد بأن الرئيس السيسى ثمن مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع العراق، وحرصهما على تعزيز العمل العربى المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية فى المرحلة الراهنة.