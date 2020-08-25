السيسى يزور عمان اليوم للمشاركة فى القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتوجه اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق وذلك في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتي انطلقت اولي جولاتها في القاهرة في مارس ٢٠١٩ .