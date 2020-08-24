عقد القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق بعمان غدا

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا، الملك عبداللة الثاني ملك الأردن ورئيس الوزراء العراقي في مطار عسكري بالقرب من عمان وكشفت مصادر أردنية عن عقد قمة ثلاثية «مصرية- أردنية- عراقية» في عمان تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.