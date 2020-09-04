الناتو يطالب روسيا بالكشف عن برنامج نوفيتشوك السام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية
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الناتو يطالب روسيا بالكشف عن برنامج "نوفيتشوك" السام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية

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العرب اليوم - الناتو يطالب روسيا بالكشف عن برنامج "نوفيتشوك" السام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية

الناتو
بروكسل- العرب اليوم

الناتو يطالب روسيا بالكشف عن برنامج "نوفيتشوك" السام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية

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الناتو يطالب روسيا بالكشف عن برنامج نوفيتشوك السام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الناتو يطالب روسيا بالكشف عن برنامج نوفيتشوك السام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية



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