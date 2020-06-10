تعيين أول أمريكي من أصل إفريقي قائدا لأركان سلاح الجو الامريكي

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على تعيين الجنرال تشارلز براون جونيور رئيساً لأركان سلاح الجو الأمريكي، ليكون بذلك أول أمريكي من أصل إفريقي يتولى هذا المنصب.

وبراون (57 عاماً) الذي يتولّى حالياً منصب قائد القوات الجوية في منطقة المحيط الهادئ سيصبح بهذا التعيين أول جنرال من أصول إفريقية في تاريخ الولايات المتحدة يرأس أحد أسلحة البنتاغون الستّة (سلاح الجو، سلاح البحر، سلاح البرّ، مشاة البحرية، خفر السواحل والقوة الفضائية).

وصوّت مجلس الشيوخ بإجماع 98 صوتاً حضروا جلسة التصويت على تثبيت الجنرال براون في هذا المنصب، وذلك بحسب قناة (الحرة) الأمريكية.

ويأتي تعيين براون في وقت تتواصل فيه التظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهي الاحتجاجات التي أشعل فتيلها موت الأمريكي الأعزل ذي الأصول الإفريقية /جورج فلويد/ في 25 مايو الماضي اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض أثناء توقيفه في مدينة مينيابوليس.

وسارع الرئيس دونالد ترامب إلى الترحيب بمصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه الجنرال براون في هذا المنصب.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر قائلا "يوم تاريخي لأمريكا! متحمّس للعمل بشكل أوثق مع الجنرال براون، الرجل الوطني والقائد العظيم".