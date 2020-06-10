رصدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية قفزة كبيرة لمعدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم، حيث بلغ اليوم 130 ألف حالة مقابل 108 حالات أمس وبعد تراجعه لثلاثة أيام على التوالي.

بذلك ارتفعت حصيلة الحالات المسجلة في العالم بحلول هذا الصباح إلى 7 ملايين و238768، بينها 411279 وفاة، بينما تعافى 3 ملايين و371823 شخصا من المرض.

واقتربت الولايات المتحدة من عتبة المليوني إصابة مع تسجيل مليون و979,8 ألف حالة، تليها البرازيل مع 759,5 ألف، وروسيا (نحو 485 ألفا).

وبين أكثر الدول العربية إصابة بالوباء السعودية (108,5 ألف) وقطر (71,8 ألف) والإمارات (39.9 ألف) ومصر (36,8 ألف) والكويت (33,1 ألف).

المصدر: RT