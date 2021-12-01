أنباء عن اندلاع حريق في مبنى البرلمان في طهران وإجلاء النواب

اندلع حريق هائل في مبنى البرلمان الإيراني بطهران اليوم الأربعاء، وتم إجلاء النواب إلى الخارج.وذكرت وكالة أنباء فارس أنباء عن اندلاع الحريق، فيما أظهرت مقاطع فيديو للنيران المشتعلة، وسط هلع وصراخ داخل البرلمان.ولم تتضح بعد ملابسات الحريق، ولا أسباب اندلاعه، وسط غياب تعليق رسمي من السلطات الإيرانية حتى الآن .