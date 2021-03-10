وزيرة الخارجية السودانية تؤكد رئيس الحكومة بحث مع ولي عهد السعودية أمن البحر الأحمر والاستثمار فيه بتحويله لساحة تنموية كبيرة لاجتثاث جذور الإرهاب والفقره