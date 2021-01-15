السعودية تعاقب قادة إسرائيل بعد تسريب خبر لقاء بن سلمان ونتنياهو

كشف موقع "إيلاف" أن السعودية تعاقب إسرائيل بعد تسريب لقاء ولي العهد محمد بن سلمان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الاتصالات السرية والتنسيق الأمني عن طريق الأمريكيين. وقال مسؤول إسرائيلي لـ"إيلاف" إن "الأوضاع مع السعودية الآن غير ما كانت سابقا، فالسعوديون يقاطعون الإسرائيليين تماما، ولا يردون على اتصالاتهم وحتى الاتصالات غير المباشرة عن طريق الأمريكيين توقفت تماما بسبب تسريب مكتب نتنياهو لمزاعم عن لقاء جمعه مع بن سلمان في مدينة نيوم على البحر الأحمر".