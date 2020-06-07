السودان تسجل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في السودان إلى 6081 حالة وسجلت 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية و12 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 359 وفاة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية أنها سجّلت 90 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2014 شخصًا، مبينة أن الحالات الجديدة سُجلت منها 166 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 8 ولايات، فيما أجرت فحصًا لـ 675 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.