أردوغان يصرح إذا وصلت الاتصالات مع مصر الى نتائج إيجابية سنقوم بتعزيزها ورفع مستواها

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيته تعزيز الاتصالات مع مصر ورفع مستواها في حال أفضت إلى نتائج إيجابية وقال أردوغان: هناك اتصالات استخبراتية ودبلوماسية وعلى صعد أخرى مع الجانب المصري، نريد أن تستمر هذه الاتصالات على مستوى وإذا وصلت الى نتائج إيجابية سنقوم بتقويتها ورفع مستواها وأضاف أردوغان أن الصداقة بين الشعبين المصري والتركي لن تكون مثل العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني.