يدشن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، عبر تقنية الفيديو، اليوم الأربعاء، العمل في بناء وحدة الطاقة الثالثة لمحطة "أكويو"، للطاقة النووية.