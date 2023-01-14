الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجمة صاروخية أوكرانية على ميليتوبول

قال مصدر في مؤسسات القوة الروسية، في حديث للصحفيين اليوم السبت، إن وسائط الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما صاروخيا للقوات الأوكرانية على ميليتوبول. وأضاف المصدر: "وفقا لأحدث المعطيات، في حوالي الساعة الخامسة فجرا