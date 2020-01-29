"هنية" يؤكد رفض "حماس" لأي اتفاق أو صفقة أو مشروع ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وإرسال الرئيس عباس وفدا من الضفة الغربية إلى غزة يؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الوطني.