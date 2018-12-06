الشيخ محمد بن زايد يؤكد أننا نرحب بزيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات
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الشيخ محمد بن زايد يؤكد أننا نرحب بزيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات

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العرب اليوم - الشيخ محمد بن زايد يؤكد أننا نرحب بزيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات

الشيخ محمد بن زايد
ابوظبي - العرب اليوم

أكد الشيخ محمد بن زايد اننا يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية

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الشيخ محمد بن زايد يؤكد أننا نرحب بزيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يؤكد أننا نرحب بزيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات



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الشيخ محمد بن زايد يؤكد أننا نرحب بزيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يؤكد أننا نرحب بزيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات



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