مقاتلات بريطانية تجبر طائرة على الهبوط لاعتقال رجلين بتهمة الإرهاب

وبحسب قناة "العربية"، فأن الطائرة قادمة من فيينا وأجبرت على الهبوط فى مطار ستانستد البريطاني، مشيرة إلى أنه تم احتجاز الرجلين وفقا للملحق السابع من قانون الإرهاب، وهما كويتى عمره 34 وإيطالى عمره 48 عاما.