الاتحاد الأفريقي يعتزم تشكيل بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن الأفريقي، أن الاتحاد الأفريقي سيرسل بعثة تقييم للوضع في ليبيا لمعرفة مدى احترام وقف إطلاق النار، شرقي أكد ذلك، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي على هامش القمة الأفريقية الـ33 بأديس أبابا.

وقال إن القادة الأفارقة أكدوا في قمتهم الـ33 بأديس أبابا ضرورة احترام وقف إطلاق النار والتدخلات الخارجية في ليبيا، وأشار إلى أن القمة الأفريقية رحّبت بمخرجات برلين بشأن الوضع في ليبيا، موضحة أنه سيشارك في مؤتمر لمتابعة هذه الأزمة في ميونيخ الألمانية يوم 16 فبراير/شباط الجاري.

وتابع: "قدمنا تقريرا عن حالة السلم والأمن في القارة للقادة الأفارقة تضمن الأوضاع الراهنة والتقدم الذي أحرز في بعض دول القارة"، وحذر من أن العديد من المسلحين في ليبيا تمكنوا من الانتقال إلى الساحل الأفريقي ووصلوا إلى منطقة بحيرة تشاد، وأكد أن الجماعات المسلحة تشكل تهديدا مستمرا الآن؛ لأنه ظهرت بحوزتهم أسلحة جديدة وطرق متطورة في قتل المدنيين الأبرياء.