الرئيس السيسي يسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى جنوب أفريقيا

تسلم الرئيس سيريل رامابوزا، رئيس جنوب أفريقيا، رئاسة الاتحاد الأفريقي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك الرئيس السيسي في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي تعقد حاليا فى أديس أبابا في إطار القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين.

ويلقى الرئيس السيسي كلمة أمام القمة، يستعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، وما تم من اجتماعات أفريقية سواء فى مصر أو في دول القارة، كما يعرض رؤية مصر، فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي جرى تدشينها خلال العام الماضي.