الدفاع الروسية تعلن بدء تصوير مشاهد لهجوم كيميائي مفبرك في مدينة جسر الشغور في إدلب
GMT 09:50 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرقوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من قرية صفا غرب رام الله
GMT 09:08 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبررئيس البرلمان العربي يثمن دور السعودية في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك
GMT 09:06 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرالأمين العام للجامعة العربية يندد بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن
GMT 05:29 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرالولايات المتحدة الأميركية تدين بشدة الهجوم الإرهابي على شركة النفط الليبية ومنشآتها في طرابلس
GMT 23:18 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرالولايات المتحدة تعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن
يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
أرسل تعليقك