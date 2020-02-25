أبوتريكة ينعي الرئيس الأسبق حسني مبارك

نعى اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك منذ قليل، وكتب أبوتريكة على صفحته على الفيسبوك منذ قليل: "رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع"، وتوفي صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.