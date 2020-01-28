أبو تريكة يعلق تسقط صفقة القرن وتعيش فلسطين حرة

علق النجم محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على تفاصيل خطة السلام بالشرق الأوسط "صفقة القرن" بين الفلسطينين والإسرائيليين، وذلك عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.وقال محمد أبو تريكة في منشور له على الفيس بوك :” تسقط صفقة القرن وتعيش فلسطين حرة”.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل خطة السلام بالشرق الأوسط "صفقة القرن" بين الفلسطينين والإسرائيليين.ويتخوف العالم من نتائج وتبعات إعلان الرئيس الأمريكي لتفاصيل صفقة القرن، خاصة في ظل احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية كبرى، للتعبير عن رفض بنود “صفقة القرن” والتي تنسف حقوق الفلسطينيين المشروعة في أراضيهم لصالح دولة الاحتلال.