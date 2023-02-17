روسيا تحذر من أي محاولة للهجوم على شبه جزيرة القرم وتتوعد برد ساحق

حذر نائب مجلس الدوما الروسى عن منطقة شبه جزيرة القرم ليونيد إيفليف من العواقب الوخيمة التى قد تترتب فى حال إقدام القوات الأوكرانية على ضرب شبه الجزيرة بدفع من الولايات المتحدة الأمريكية.