الأمم المتحدة تؤكد تسجيل 10 إصابات بكورونا بين اللاجئين في ألمانيا

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تسجيل 10 إصابات على الأقل بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" بين اللاجئين المتواجدين حاليا في ألمانيا، وقال المتحدث الإعلامي باسم المفوضية الأممية، أندريه ماخيتش، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء: "حتى صباح اليوم نعرف أن هناك 10 حالات مؤكدة في ألمانيا"، وأوضح ماخيتش أن هؤلاء المصابين، لاجئون أو طالبوا لجوء، ويقيمون في الوقت الراهن في العاصمة برلين ومدينتي ميونخ وهايدلبرغ.

ودعا المسؤول الأممي سلطات كل الدول التي تستقبل لاجئين وطالبي لجوء مصابين بفيروس كورونا للتعامل معهم مثل المواطنين، وحتى ظهر الثلاثاء سجلت في ألمانيا 7610 إصابات بفيروس كورونا المستجد، بينهم 17 وفاة، في أقل نسبة للمتوفين بالدول التي تعتبر بؤرة للتفشي.