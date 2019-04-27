مفوضية الأمم المتحدة ترصُد غرق 21 فنزويليًا حاولوا الفرار من بلدهم
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مفوضية الأمم المتحدة ترصُد غرق 21 فنزويليًا حاولوا الفرار من بلدهم

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العرب اليوم - مفوضية الأمم المتحدة ترصُد غرق 21 فنزويليًا حاولوا الفرار من بلدهم

غرق 21 فنزويليًا حاولوا الفرار من بلدهم
واشنطن - العرب اليوم

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن فقدان 21 فنزويليًا على الأقل إثر غرق قاربهم، وهو في طريقه إلى ترينيداد وتوباغو. وأوضح المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، إن القارب كان يقل 25 شخصا على الأقل من مدينة جيريا الساحلية في فنزويلا، عندما انقلب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. 

وأضاف بالوش في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، "هذا الحادث المأساوي يوضح المخاطر الشديدة التي تنطوي عليها رحلات البحر وعمليات الانتقال غير المنظمة عبر الحدود التي يخوضها لاجئون ومهاجرون. كما تسلط الضوء على مدى يأس من اضطروا للفرار من ديارهم والصعوبات الاستثنائية التي يواجهونها في رحلتهم".

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وتقول المفوضية إن أكثر من 3 ملايين فنزويلي فروا من بلادهم منذ 2014، بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء وتدهور الوضع الأمني. وتبعد ترينيداد وتوباغو نحو 70 كيلومترا عن ساحل شمال فنزويلا.

وقالت وحدة الدفاع البحري التابعة للقوات المسلحة الفنزويلية على موقع تويتر في وقت لاحق يوم الجمعة إن خفر سواحل أنقذ عشرة ركاب وإن عملية البحث لا تزال مستمرة. وأضافت أن 34 شخصا كانوا على متن القارب.

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مفوضية الأمم المتحدة ترصُد غرق 21 فنزويليًا حاولوا الفرار من بلدهم مفوضية الأمم المتحدة ترصُد غرق 21 فنزويليًا حاولوا الفرار من بلدهم



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