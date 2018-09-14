الرئيس اللبناني يلتقي نائب رئيس الجمهورية العراقي

التقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اليوم في القصر الرئاسي في بعبدا نائب رئيس الجمهورية العراقي الدكتور اياد علاوي .

وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين .