وزير الخارجية الأردني يصرح نثمن دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية
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وزير الخارجية الأردني يصرح نثمن دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية

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العرب اليوم - وزير الخارجية الأردني يصرح نثمن دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
عمّان _ العرب اليوم

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يصرح نثمن دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية

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وزير الخارجية الأردني يصرح نثمن دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية وزير الخارجية الأردني يصرح نثمن دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية



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