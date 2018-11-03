الرياض تنفي علاقتها بوفاة سعوديتين في الولايات المتحدة

نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الجمعة، صحة ما ورد في تقارير صحفية، بشأن علاقة المملكة بوفاة شقيقتين سعوديتين بالولايات المتحدة.

ونفت المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باعشن، عبر حسابها على "تويتر"، إصدار أمر إلى "تالا" و"روتانا" فارع بالعودة إلى المملكة، بُعيد تقديمهما طلب اللجوء السياسي لدى الولايات المتحدة، وقُبيل العثور على جثتيهما في نهر هدسون بولاية نيويورك.

وأكدت "باعشن" أن التقارير الصحفية التي أشارت إلى تلك "الأوامر"؛ "خاطئة تماما"، وأن التحقيقات في قضية اختفائهما ومقتلهما ما تزال جارية.