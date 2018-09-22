خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات تهان من أمير دولة الكويت وولي العهد ورئيس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.
وأعرب سمو دولة الكويت عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، مشيداً بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية بارزة وانجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوأها المملكة وأصبحت محل اعتزاز الجميع.
وأكد سموه عمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة وعرى الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - برقيتي تهنئة مماثلتين من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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