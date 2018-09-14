بريطانيا تدين أي أعمال عنف ضد البعثات الدبلوماسية

أدانت المملكة المتحدة اليوم، وبأشد لهجة أي أعمال عنف ضد البعثات الدبلوماسية بما فيها الأمريكية.

جاء ذلك خلال تصريح متحدث باسم الحكومة البريطانية اليوم، قائلاً إن بلاده تتابع الأحداث التي وقعت مؤخرًا في إقليم كردستان العراق، بقضاء كويسنجق

وأوضح المتحدث في بيان بثته الخارجية البريطانية، أن السفير البريطاني لدى العراق، ذهب إلى الإقليم للحديث إلى جميع الأطراف، إلى جانب القنصل العام في إربيل.

وأضاف المتحدث أن المملكة المتحدة تواصل حث جميع الأطراف على المضي قدمًا في جهود تشكيل حكومة ممثلة لجميع أطياف الشعب العراقي ومكوناته، بموجب الجدول الزمني المشار إليه في الدستور.