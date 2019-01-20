لقاءات للحريري على هامش انعقاد القمة

التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على هامش انعقاد القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية، كلا من رؤساء الوفود الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الصباح، وزير المال السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، النائب الاول لرئيس جمهورية السودان الفريق الاول الركن بكري حسن صالح وعرض معهم اخر المستجدات المحلية والاقليمية.