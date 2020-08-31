نواف سلام يعلق على الاستشارات النيابية

تقدّم سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام بالشكر إلى النواب الذين اختاروا تسميته اليوم لتولي مهام رئاسة الحكومة، لا سيما أنّ نتائج الاستشارات كانت قد أصبحت معروفاً سلفاً للجميع وقال في تعليق على الاستشارات: "لا يسعني إلا أن أتوجه مجدّداً بالتحية الصادقة إلى كل من منحني ثقته من أهل بلادي، ولا سيما إلى الشابات والشباب منهم، وبالأخص هؤلاء الذين لم يتوقفوا، رغم شدّة الأحوال وكل الصعاب، عن مواصلة السعي للتغير وإقامة الدولة الدنية القوية والعادلة، دولة الحرية والمساواة في المواطنية" وأضاف: "شابات وشباب لبنان هم الأمل الحقيقي، ولهم كل الحق في دولة ديمقراطية لا طائفية تسود فيها أحكام القانون وقواعد الشفافية والمحاسبة من أجل أن ينهض لبنان من كبوته، وأن يكون لهم فيه مستقبل على قدر طموحاتهم".