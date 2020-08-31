الرئيس المكلف سيجري الاستشارات النيابة غير الملزمة مع الكتل النيابية الاربعاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بسبب الاضرار التي لحقت بالمجلس النيابي نتيجة انفجار المرفأ