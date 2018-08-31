رئيس الحكومة التونسية يٌقيل وزير الطاقة وعددًا من المسؤولين في الوزارة

أقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي، وعددًا من المسؤولين في مجال المحروقات والطاقة والأنشطة البترولية.
كما قرر رئيس الحكومة وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة قطاع الطاقة وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة. ولم يورد البيان أي معلومات عن أسباب الإقالات وفتح التحقيق في الوزارة.
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