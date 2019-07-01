قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين شمال رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في رام الله، أن مواجهات عنيفة اندلعت مع الشبان نتيجة اقتحام قوة كبيرة من الجنود للمخيم، أدت للعديد من الإصابات بحالات اختناق نتيجة إلقاء قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل كثيف.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال مداهماتها المخيم كلا من عدي زياد عليان، ومعتصم فريد الشيخ يوسف، ومحمد باجس نخلة، ودمر جنود الاحتلال محتويات عدة منازل خلال عملية الاقتحام.