أعلن أمين سر اللجنة المركزية ل حركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب مساء السبت، أن اللجنة المركزية للحركة ستعقد اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس ظهر الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.