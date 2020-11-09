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مستشار السيسي يحذر المواطنين بسبب كورونا

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العرب اليوم - مستشار السيسي يحذر المواطنين بسبب كورونا

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري
القاهرة ـ العرب اليوم

 حذر مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين المصريين من التراخي في الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي في أزمة فيروس كورونا وأشار إلى زيادة حالات الإصابة مرة أخرى في تلك الآونة، وهو ما يمثل ناقوسا للخطر مرة أخرى، محذرا من خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار بصورة سريعة فالمصاب الواحد يستطيع أن ينقل العدوى إلى أكثر من 4 أشخاص.

وأكد على امتداد فترة حضانة المرض لأكثر من 14 يوما وهو أمر شديد الخطورة كما ثمن تاج الدين، العمل على توسيع مظلة الرعاية الصحية في مصر "وهو ما تم بالتعاون مع كافة المؤسسات الطبية من مستشفيات جامعية ومستشفيات وزارة الصحة والتى كان لها أبلغ الأثر في تخطى مصر تلك الجائحة بأقل الخسائر، حيث قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بتخصيص 100 مليار جنيه لدعم المنظومة الطبية بكافة المحافظات".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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مستشار السيسي يحذر المواطنين بسبب كورونا مستشار السيسي يحذر المواطنين بسبب كورونا



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