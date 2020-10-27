حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا في مصر أمر وارد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه من الوارد حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأرقام في مصر لازالت قليلة.