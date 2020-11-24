الاتحاد الأوروبي يحذر من إقامة إمارة إسلامية في أفغانستان

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة، إلى وقف إطلاق النار فورا في أفغانستان، وقال إن أي تحرك لإقامة إمارة إسلامية سيؤثر على الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء في مؤتمر بجنيف، لجمع الأموال لأفغانستان "يجب ألا يكون وقف إطلاق النار نتيجة للعملية (عملية السلام) بل يجب أن يواكب العملية من اليوم، أي محاولة لإقامة إمارة إسلامية مجددا سيكون لها تأثير على مشاركتنا السياسية والمالية".

المصدر: رويترز