مقتل فلسطيني سادس في غارة إسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مقتل فلسطيني وجرح اثنين آخرين، في غارة اسرائيلية على شرق مدينة غزة؛ ما يرفع عدد القتلى إلى ستة فلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة.



وأفاد الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، أن غارة إسرائيلية، استهدفت مجموعة من الشبان، شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد مصعب حواس "20 عاماً"، وجرح اثنين آخرين، في القطاع.

وتثير عمليات إطلاق الصواريخ الفلسطينية والغارات الإسرائيلية مخاوف من إندلاع حرب جديدة بين الطرفين.