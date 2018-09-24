وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من توقف الخدمات في مراكز الرعاية الأولية جراء نقص الأدوية

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، من توقف خدمات مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة، جراء النقص الحاد في الأدوية.

وقال مدير عام الرعاية الأولية، بالوزارة، ماهر شامية، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم بغزة: " إن انهيار قوائم الأدوية، يهدد الخدمات والبرامج الصحية المقدمة في مراكز الرعاية الأولية".

وأضاف: " إن خدمات الرعاية الصحية الأولية، وما تشملها من برامج وبروتوكولات أصبحت على المحك مع اشتداد العجز في قوائم أدويتها الأساسية".

وأشار إلى أن هناك "100 صنف دوائي غير متوفر من أصل 143 صنفا، بنسبة عجز بلغت 70%، وأن هناك 16 صنفا آخر مهدد بالنفاد خلال الاشهر الثلاثة القادمة".

وتابع: " إن تلك المؤشرات الخطيرة حرمت ذوي الأمراض المزمنة كمرضى السكر (النوع الاول والثاني)، ومرضى ضغط الدم، وسيولة الدم، ومرضى القلب، والربو والعيون والجلدية، من احتياجهم الدوري من الأدوية لأشهرٍ متتالية، إضافة الى أصناف هامة من الأدوية والحليب العلاجي للأطفال".

وتعاني وزارة الصحة في قطاع غزة من عجز كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود المخصص لتشغيل المولدات الكهربائية نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 11 عامًا، وتقاعس وزارة الصحة في رام الله عن إرسال شحنات الأدوية لغزة ضمن الإجراءات العقابية التي يفرضها رئيس السلطة محمود عباس منذ عام ونصف.