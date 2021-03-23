مفوضية الانتخابات العراقية تقرر عدم إجراء انتخابات مجلس النواب للمواطنين بالخارج

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عدم إجراء انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل. وقالت المفوضية ، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم "الثلاثاء" نظرًا لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية العراقية في مختلف دول العالم في العملية الانتخابية، عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة للبحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس النواب للعراقيين في الخارج بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص، حيث تم النقاش مع عدد من المؤسسات الحكومية التي يمكنها أن تسهم في إنجاح الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية".