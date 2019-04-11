اعتقال العديد من المسؤولين السودانيين المقربين من الرئيس البشير
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اعتقال العديد من المسؤولين السودانيين المقربين من الرئيس البشير

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العرب اليوم - اعتقال العديد من المسؤولين السودانيين المقربين من الرئيس البشير

اعتقال العديد من المسؤولين السودانيين
الخرطوم - العرب اليوم

أفاد موقع sudafax السوداني بأنه تم اعتقال قيادات في الحزب الحاكم في البلاد وعسكريين مقربين من الرئيس عمر البشير، في ظل الأحداث التي يشهدها السودان منذ صباح اليوم.

وقال الموقع إنه تم اعتقال أعضاء المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وكذلك 100 شخصية مقربة من الرئيس البشير.

ووفقا للموقع، فقد تم اعتقال محمد طاهر إيلا رئيس الوزراء السوداني، والفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير، وأحمد هارون رئيس المؤتمر الوطني وعلي عثمان محمد طه المستشار السابق للبشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، فضلا عن حرس البشير الخاص.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "الأناضول"، خلو قائمة الاعتقالات من اسم مدير الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، فيما أكدت مصادر سودانية محلية أن البشير موجود في القصر الرئاسي تحت حراسة مشددة.
 
وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش السوداني نيته إصدار بيان "هام"، تزامنا مع تقارير عن انتشار واسع للجيش في العاصمة الخرطوم، وأخرى عن تنحي الرئيس عمر البشير عن الحكم.

وأتى هذا التطور في أعقاب أشهر من الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السوداني المستمر 30 عاما في دولة تعداد سكانها 40 مليون نسمة.

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اعتقال العديد من المسؤولين السودانيين المقربين من الرئيس البشير اعتقال العديد من المسؤولين السودانيين المقربين من الرئيس البشير



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اعتقال العديد من المسؤولين السودانيين المقربين من الرئيس البشير اعتقال العديد من المسؤولين السودانيين المقربين من الرئيس البشير



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